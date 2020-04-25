У запорізькому гуртожитку виявили 11 хворих на COVID-19

В Запоріжжі в гуртожитку, що знаходиться в Олександрівському районі, виявили 11 хворих на COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької міської ради.

"Наразі відомо, що в одному з гуртожитків у Олександрівському районі виявлено 11 хворих на коронавірусну інфекцію. Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито та буде проведено санітарну обробку, а всім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк доручив екстрено зібрати міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з приводу виявлення осередку зараження людей коронавірусом. Засідання має розпочатися в найближчі години.

Як раніше повідомлялось, станом на ранок 25 квітня в місті виявлено 97 випадків інфікування коронавірусом.

За даними МОЗ, в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.