У Вишневому на ізоляції в гуртожитку - 239 мешканців, з них 72 - хворі на COVID-19

На ізоляції в гуртожитку у Вишневому Київської області через спалах коронавірусу перебувають 239 осіб.

Про це під час брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інформація про епідеміологічну ситуацію у гуртожитку за адресою вулиця Освіти, 5 міста Вишневе. Встановлено, що наразі в гуртожитку перебуває на ізоляції 239 осіб. Проведено 241 ПЛР-тест, у тому числі двом співробітникам гуртожитку. Підтверджено 78 випадків (захворювання на коронавірус - ред.), з них двоє людей померли, 4 - на стаціонарі та 72 - на самоізоляції", - сказав Володін.

За його словами, серед самоізольованих хворих у 10-ти клінічні ознаки перебігу хвороби, у решти - безсимптомний перебіг, тобто в людей немає ознак захворювання.

Володін додав, що біля гуртожитку постійно чергує бригада естреної швидкої медичної допомоги Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"З 15 квітня у цьому гуртожитку обмежено вхід та вихід. З 16 квітня розгорнуто пункт пропуску з термометрією. На час інкубаційного періоду, 14 днів, створено санітарно-контрольний пункт для обмеження доступу населення до гуртожитку: вивіски, червона стрічка. Забезпечено дезінфекцію приміщення. З 21 квітня введено особливий режим перебування та пересування громадян у гуртожитку", - сказав він.

Керівник ОДА наголосив, що міська влада виділила грошову допомогу на забезпечення харчуванням ізольованих людей.

Крім того, додатково обстежать на можливе захворювання 65 співробітників поліції, які зараз забезпечують правопорядок на цьому об'єкті.

Як повідомлялось, у місті Вишневе Київської області в одному з гуртожитків 21 квітня зафіксовано масове захворювання на коронавірус.