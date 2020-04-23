Коронавірус у Вишневому: інфіковані 78 мешканців гуртожитку, з них 16 дітей

За результатами перевірки у 78 мешканців гуртожитку у м. Вишневе Київської області підтверджено випадки коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у пресслужбі Київської облдержадміністрації у Facebook.

"Станом на 08:00 23 квітня 2020 року Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ України" завершила ПЛР-тестування мешканців гуртожитку м. Вишневе (вул. Освіти, 5)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всього було перевірено 224 зразки біологічного матеріалу.

"Підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78. З них діти до 17 років – 16. Серед захворілих працівників гуртожитку – 2. 3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання", - повідомили в КОДА.

Також було обстежено чотирьох працівників поліції та медсестру. Результати негативні.

Як повідомлялося, бійці ​Нацгвардії забезпечують карантинні заходи у Вишневому, де в гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу.

У місті Вишневе Київської області в одному з гуртожитків 21 квітня зафіксовано масове захворювання на коронавірус. За попередніми даними, двоє мешканців померли від коронавірусу, ще 37 осіб інфіковано, троє перебувають у реанімації.