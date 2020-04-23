Коронавірус у гуртожитку: на владу Вишневого заяв у поліцію ніхто не писав

Поліція проводитиме перевірку щодо можливої бездіяльності місцевої влади у Вишневому через спалах COVID-19 у одному із гуртожитків, якщо отримає відповідні заяви, але поки що таких заяв не надходило.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила працівник відділу комунікацій поліції Київщини Віталія Грохольска.

«Якщо будуть такі заяви надходити до поліції – звичайно, поліція буде проводити перевірку і встановлювати всі обставини події. Наскільки мені відомо, поліція зараз не проводить такої перевірки щодо (можливої – ред.) бездіяльності (місцевої влади – ред.)», - сказала Грохольська.

Як повідомлялося, бійці Нацгвардії забезпечують карантинні заходи у Вишневому, де в гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу.

У місті Вишневе Київської області у 78 мешканців гуртожитку підтверджено діагноз COVID-19.

Загалом було перевірено 224 зразки біологічного матеріалу.

Із 78 випадків захворювання на COVID-19 – 16 дітей. Також захворіло на COVID-19 2 працівника гуртожитку. 3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.