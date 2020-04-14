У Видубицькому монастирі роблять захисні екрани для медиків

Управління соціального служіння Київської митрополії розпочало виготовлення у Видубицькому монастирі захисних екранів для медичних працівників.

Про це повідомляє Православна церква України в Facebook.

Виготовлення захисних щитків для лікарів у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

"З благословіння Блаженнійшого митрополита Епіфанія Управління соціального служіння Київської митрополії розпочало виготовлення у Видубицькому монастирі захисних екранів для медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші щитки отримали медики Київської міської клінічної лікарні №10. Наступні передаватимуться в інші лікарні одразу після виготовлення і надходжень допомоги для матеріалів.

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.