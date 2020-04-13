У Києві освятили 10 тисяч пасок для малозабезпечених

У столиці відбулось освячення пасок, які згодом будуть доставлені найбільш потребуючим людям.

Про це повідомляє пресслужба Православної Церкви України.

«Спільно з отцем Любомиром Яворським (УГКЦ), освятили 10 000 пасок для тих українців, які не зможуть освятити чи придбати пасочку», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Укрпошта не планує підвищувати тарифи на міжнародні відправлення

Зазначається, що з понеділка "Укрпошта" почне безкоштовно доставляти українцям освячені паски додому. Це стало можливим з ініціативи Міністерства інфраструктури України.

Фото: ПЦУ