П'ята частина хворих на коронавірус в Україні - медики

За час пандемії в Україні на коронавірус захворів 1031 медичний працівник, що становить близько п'ятої частини від усіх хворих.

Про це на брифінгу в неділю, 19 квітня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіли 343 особи, з них 26 дітей та 53 медичних працівників. Було госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина в тому, що 72 особи одужали, з них 1 дитина та 12 медичних працівників. Загалом за увесь час пандемії захворіли 5449 осіб з них 358 дітей та 1031 медичний працівник", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в МОЗ заявили, що через зростання захворюваності на коронавірус медиків тестуватимуть раз у п'ять днів.

В Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19. На амбулаторному лікуванні перебувають 3 617 пацієнтів, з них 273 дитини. Усього госпіталізовано 1 832 особи, з них 85 дітей. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 людина, з них 75 чоловіків та 66 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

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