В Україні підтвердили 5 449 випадків COVID-19, за добу 343 нових

В Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

"Протягом 18 квітня отримано 343 повідомлення про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ розповіли, що на амбулаторному лікуванні перебувають 3 617 пацієнтів, з них 273 дитини. Усього госпіталізовано 1 832 особи, з них 85 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 людина, з них 75 чоловіків та 66 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 347 людей вже одужали, з них 14 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);

Волинська обл. — 150 випадків (12 одужали);

Дніпропетровська обл. — 110 випадків (9 одужали);

Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. — 211 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. — 182 випадки (16 одужали);

Запорізька обл. — 131 випадок (15 одужали);

Івано-Франківська область — 480 випадків (27 одужали);

м. Київ — 801 випадок (33 одужали);

Київська обл. — 304 випадків (22 одужали);

Кіровоградська обл. — 245 випадків (17 одужали);

Львівська обл. — 245 випадків (19 одужали);

Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. — 37 випадків;

Одеська обл. — 112 випадків;

Полтавська обл. — 61 випадок (10 одужали);

Рівненська обл. — 308 випадків (21 одужав);

Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);

Тернопільська обл. — 390 випадків (34 одужали);

Харківська обл. — 67 випадків (2 одужали);

Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);

Хмельницька обл. — 47 випадків (5 одужали);

Черкаська обл. — 151 випадок (28 одужали);

Чернівецька обл. — 889 випадків (29 одужали);

Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).

Станом на ранок 19 квітня у світі підтверджено 2 332 036 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 160 767 летальних, 599 961 особа одужала.