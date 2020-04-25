У регіони планують передати ще 250 тисяч українських ПЛР-тестів

Міністерство охорони здоров’я спрямує до регіонів України ще 250 тисяч ПЛР-тестів, поставку яких протягом 25-26 квітня планує здійснити підприємство «Укргентех».

Про це поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, вже почалося постачання ПЛР-систем від українського виробника – це підприємство «Укргентех». Першу поставку вони здійснили вчора (24 квітня – ред.). Одна ПЛР-система налічує майже 100 тестів. Учора відбулося постачання двох тисяч ПЛР-систем, які відразу поїхали до регіонів, – це майже 200 тисяч тестів. Сьогодні – ще тисяча (ПЛР-систем), тобто ще 100 тисяч тестів, завтра передбачається ще 150 тисяч тестів. Вони відразу їдуть до регіонів, і відразу починається відповідний процес тестування людей, які цього потребують», - підкреслив міністр.

Водночас він додав, що Міністерство фінансів наприкінці березня спрямувало кошти на наукове дослідження Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, на можливість виготовлення закладом ПЛР-систем і тестування їх.

«У мене теж відбулося зустріч із директором Інституту молекулярної біології та генетики. Ми повинні усвідомлювати, що це той наш науковий потенціал, який ми 100% повинні долучати, в тому числі й до виготовлення цих ПЛР-систем, але науковці – не виробники, тому тут важливо зробити синергію між науковцями та промисловими підприємствами, які безпосередньо можуть виготовляти. Саме про це ми попередньому домовилися з керівником наукової установи й чекаємо на продовження нашої співпраці», – уточнив Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 квітня 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.