Степанов спростовує фейк про масове зараження під час тестування

В Україні на сьогодні немає жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19 здорових людей під час проходження ними тестування та практично не існує такої можливості.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, це фейкова інформація (про те, що під час тестування на COVID-19 здорові люди будуть масово інфіковані цим же вірусом, – ред.). У нас не існує таких випадків, бо механізм тестування унеможливлює зараження здорової людини вірусом COVID-19. Це забезпечується, перш за все, як самим механізмом тестування, так і тим, що медичні працівники проводять його в засобах індивідуального захисту за відповідними алгоритмами. Тому в нас як немає таких випадків, так і практично не існує можливості, щоб таке відбулося», – зазначив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 квітня зареєстрували 8125 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За минулу добу кількість інфікованих зросла на 478 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 782 пацієнти одужали.

При цьому в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1574 медичні працівники.