Для українських медиків проведуть телеміст за участю лікарів США

Для українських медиків, які надають меддопомогу пацієнтам з COVID-19, проведуть телеміст за участю українських лікарів, які повернулися з Італії, та лікарів з США.

Про це на брифінгу 24 квітня сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступного тижня плануємо проведення в дуже широкому форматі, на 500 учасників, телемоста за участю наших лікарів, які повернулися з Італії, і колег з США. Адже Італія і США — це країни, де був найвищий рівень захворюваності, високий рівень смертності від коронавірусної хвороби і цей досвід є надзвичайно цінний для наших медиків”, - сказала Микитчак.

Вона зазначила, що формат онлайн консультацій наразі є дуже ефективним. Так вже було проведено два телемости з китайськими фахівцями, які ділилися своїм досвідом з українськими лікарями. Також працює консультативний центр на телемедичній платформі для лікарів-анестезіологів.

“Вже зареєструвалася велика кількість лікарів-анестезіологів, які мають можливість контактувати онлайн і розбирати окремі клінічні випадки з провідними консультантами, лікарями інтенсивної терапії, які працюють в наших провідних медичних закладах в Національному медичному університеті та інших університетах”, - сказала Микитчак.

Заступник міністра також повідомила, що зараз МОЗ активно комунікує з регіонами стосовно як медичної реформи, так і всіх питань , що пов'язані з наданням меддопомоги при коронавірусній хворобі, та організацї меддопомоги в умовах карантину.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу поінформував, що 20 медичних працівників, які повернулися з Італії, наразі проходять обсервацію в одному із санаторіїв під Києвом. Той досвід, який вони привезли і який вони на широкий загал зможуть розповісти після виходу з обсервації, є дуже важливий.