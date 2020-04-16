Україна проведе ще один телеміст з Китаєм про лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я домовилося з посольством Китайської Народної Республіки про проведення ще одного телемосту між лікарями для обміну досвідом лікування COVID-19.

Про це на брифінгу 16 квітня поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора (15 квітня — ред.) під час розмови з послом Китайської Народної Республіки ми домовилися про телеміст між китайськими та українськими лікарями. Зараз ми вибудовуємо формат цього телемосту”, - сказав Степанов.

За його словами, необхідно, щоб до цього телемосту було залучено якомога більше українських лікарів.

Керівник МОЗ додав, що телеміст може відбутися вже найближчими днями.

Він також повідомив, що в тестовому режимі запущено онлайн-платформу для консультацій лікарів, які працюють у лікарнях, що першими приймають хворих на COVID-19, з провідними фахівцями.

“Вчора вже приєдналося (до онлайн-платформи - ред.) 100 медичних закладів, найближчими днями приєднається решта. Для нас важливо, щоб реаніматологи, анестезіологи мали можливість онлайн-консультування в режимі реального часу зі своїми більш досвідченими колегами, які будуть надавати поради, як повестися в тих чи інших випадках”, - сказав Степанов.

Міністр уточнив, що лікарнями “першої хвилі”, які прийматимуть хворих на COVID-19, визначено 242 медзаклади.

Як повідомляв Укрінформ, 24 березня відбувся перший телеміст з лікарями китайського Уханя, які мають досвід лікування хворих з COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на ранок 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.