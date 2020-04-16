Степанов пояснив, як по регіонах розподіляють препарати для лікування COVID-19

Розподіл препаратів для лікування коронавірусу по регіонам України відбувається за певними критеріми.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі лікарські засоби, які затверджені протоколом МОЗ щодо лікування цієї хвороби, всі вони як тільки постачаються, то одразу розподіляються по регіонах. Цей розподіл робиться в залежності від кількості захворювань на коронавірус. По-друге, це відбувається в залежності від кількості населення , яке мешкає в тому чи іншому регіоні", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що в МОЗ створений відповідний залишок, який додатково постачається тому чи іншому регіону у разі потреби.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.