В Україні коронавірус підтвердили у 788 медиків

В Україні на сьогодні 788 медичних працівників захворіи на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу 16 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що стосується захорюваності медичних працівників на коронавірус, то загальна кількість на сьогодні 788 чоловік. Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворюваності в Чернівецькій області - 126 медпрацівників", - сказав міністр.

За його словами, за минулу добу захворіли 104 медичні працівники.

Степанов зазначив, що проводиться аналіз кожного випадку зараження медпрацівника: в якій лікарні це сталося, за яких умов.

Керівник МОЗ також зазначив, що забезпечення медпрацівників засобами індивідуального захисту щодня поліпшується.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.