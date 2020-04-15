Степанов просить залишатися вдома у Великдень не тому що МОЗ рекомендує, а заради рідних

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає співвітчизників у Великдень залишатися вдома заради свого здоров'я та безпеки близьких людей.

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому в Facebook.

«Залишилось кілька днів до святкування Великодня. Я розумію, що для багатьох це довгоочікуваний день. І навіть під час карантину це залишається незмінним. Відтак, уряд забезпечив просту доставку через Укрпошту вже освячених Великодніх пасок. Влада домовилась про онлайн- та телевізійну трансляцію церковних служінь», - сказав Степанов.

Звісно, наголосив міністр, уряд не може втручатись у справи церкви, але може просити людей залишатися вдома навіть у свято, і «не тому що МОЗ рекомендує чи лікарі просять, а заради себе, заради своїх близьких і найрідніших».

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Як повідомляв Укрінформ, Православна церква України також просить вірян у зв'язку із карантином долучитись до спільної молитви під час онлайн-трансляцій богослужінь на офіційних сторінках у Facebook та на YouTube.