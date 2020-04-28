Спалах коронавірусу на Рівненщині: село Зоря оточили блокпостами

У Рівненській області через спалах COVID-19 у селі Зоря, де наразі 28 людей інфіковані коронавірусом, на в’їздах встановили три блокпости.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Три контрольно-пропускні пункти через спалах коронавірусу встановили у селі Зоря Рівненського району. Тут діє особливий режим в’їзду та виїзду з населеного пункту, чергують патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики. Вони проводять температурний скринінг, інформаційно-роз’яснювальну роботу. На постах дезінфікують транспортні засоби, які доставляють продукти харчування та ліки», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що товари першої необхідності місцеві жителі можуть придбати у 18 торгових точках на території села. Також тут працює дві аптеки.

Десять інших в'їздів та виїздів з населеного пункту наразі заблоковані.

Окрім того, у населеному пункті посилено й інші карантинні обмеження. Так, на місцевих дорогах рух транспорту обмежено, крім спеціального та визначеного. З 20.00 до 8.00 в межах населеного пункту заборонено пересування громадян і рух транспорту. Рекомендовано об’їзд населеного пункту, у разі неможливості буде забезпечено транзит без зупинок через село.

Як повідомляло агентство, кількість хворих на COVID-19 у Зорі 28 осіб. Чотири людини госпіталізовані, у 24-х – легкий або середній стан важкості. Саме тому на позачерговому засіданні обласної техногенно-епідемчіної та надзвичайної комісії вирішено посилити карантин в селі.

Станом на ранок 28 квітня на Рівненщині зафіксовано 556 випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 18 нових інфікованих на COVID-19. 14 випадків – летальні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.