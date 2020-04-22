Уряд затвердив розміри допомоги з часткового безробіття на час карантину

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою визначено розмір допомоги з часткового безробіття на період карантину в розрахунку на кожну годину, на яку працівникові скорочено робочий час.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Сьогодні, 22 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову “Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину”. Постановою визначено розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця допомога надаватиметься малим і середнім бізнесам на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення. По допомогу роботодавці можуть звертатись до центрів зайнятості.

“Ми закликаємо усіх роботодавців не звільняти людей, зберігати робочі місця. У разі вимушеного скорочення робочих годин для працівників або так званого “часткового безробіття”, уряд готовий компенсувати витрати на заробітну плату”, - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни. Рішенням уряду сьогодні карантин було продовжено до 11 травня.

В Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

У квітні в Україні було збільшено до 1000 грн (із 650 грн) мінімальну допомогу по безробіттю, яка виплачується без урахування зарплати та трудового стажу. Тим, хто вже отримував її у розмірі 650 грн, зроблять перерахунок. Таке рішення затверджене постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України, яка набула чинності 18 квітня 2020 року.