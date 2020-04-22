Кабмін знайшов "запобіжник" конфлікту інтересів в органах виконавчої влади

Уряд прийняв протокольне рішення щодо запобігання конфлікту інтересів на рівні керівництва центральних органів виконавчої влади.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці у Facebook, міністри та керівники центральних органів виконавчої влади в окремих випадках можуть уповноважувати своїх заступників вирішувати проблемні питання чи відповідати на скарги громадян, аби унеможливити реальний чи потенційний конфлікт інтересів під час виконання ними керівних функцій.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України було прийнято протокольне рішення уряду щодо запобігання конфлікту інтересів. Це рішення стосується міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів. Таким чином, у разі виникнення у них реального чи потенційного конфлікту інтересів під час здійснення ними діяльності щодо керівництва відповідними центральними органами виконавчої влади, безпосередньо не пов’язаної з виконанням повноважень члена Кабінету міністрів України та/або розробленням проєктів чи прийняттям рішень Кабінету міністрів України, здійсненням інших повноважень уряду як колегіального органу, зокрема у зв’язку з необхідністю розгляду звернень (скарг) громадян, вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів шляхом надання доручення розглянути відповідне питання чи звернення (скаргу) громадянина своїм заступникам з правом прийняття відповідного рішення та невчинення будь-яких дій щодо впливу на прийняття таких рішень, про що повідомляти Кабінетові міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Уряд змінив правила конкурсів на держслужбу

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 4 березня 2020 року на своєму засіданні затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентаріям Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За таке рішення проголосували 277 народних депутатів. Згідно з цим документом, Міністром Кабінету міністрів України був призначений Олег Немчінов.