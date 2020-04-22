Уряд змінив правила конкурсів на держслужбу

Конкурси на посади держслужби під час дії карантинного періоду проходитимуть за окремим порядком.

Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 22 квітня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на сторінці у Facebook.

"Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" було зупинено дію Закону України "Про державну службу" в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. Саме тому сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України уряд затвердив окремий порядок призначення на посади державної служби на період карантину", - зазначив Немчінов.

За його словами, згідно з ухваленим порядком, суб’єкти призначення можуть скористатися, у першу чергу, правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонували Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б та В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину.

Крім того, передбачається можливість призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладання контракту на проходження державної служби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами конкурсу після скасування дії карантину. "Тобто, у цьому випадку особа призначається на посаду лише на певний термін, після завершення якого має бути проведено обов’язково класичний конкурс на зайняття посади державної служби. І такий конкурс має бути оголошений протягом 2 місяців після скасування дії карантину", - пояснив Немчінов.

Він додав, що добір осіб за такою процедурою здійснюватиметься за результатами співбесід з тими кандидатами, які виявлять бажання і відповідатимуть загальним вимогам до претендентів на посади державної служби. Інформація про добір у такий спосіб оприлюднюватиметься на Єдиному порталі вакансій державної служби.

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Водночас, цей Порядок не застосовується до переможців конкурсу, які з певних причин (проведення спецперевірки тощо) на час набрання чинності цієї постанови не були призначені на відповідні посади. У такому випадку призначення здійснюється на загальних підставах відповідно до Закону України "Про державну службу", наголосив урядовець.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 22 квітня продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу щонайменше до 11 травня.