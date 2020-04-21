У Кабміні ознайомили з Концептом реформи системи оплати праці держслужбовців

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що концепт реформування системи оплати праці державних службовців передбачає, що оклад становитиме 70-80% заробітної плати, а варіативна частина - 20-30%.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми минулого тижня проводили онлайн-нараду з приводу реформування (системи оплати праці держслужбовців - ред.). Що мається на увазі: ми хочемо, щоб близько 70%, максимум 80% коштів, які держслужбовець де-факто отримував на руки, це було тіло його посадового окладу, а варіативна частина в межах 20-30%, щоб вона покривалася різними KPI", - сказав Немчінов

За його словами, на даний момент в Національному агентстві державної служби розроблено концепт, який передбачає перший пілот в поточному році, секретаріат Кабміну, три пілотних міністерства і, можливо, НАДС з наступного року, а далі поступовий перехід до 2024 року до повного реформування системи оплати праці.

"Найбільша проблема при формуванні заробітних плат держслужбовців - це центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, кожен з них має окремий закон. Я маю на увазі НАЗК, ДБР, Антикорупційна прокуратура, різні суди. Тому що, якщо взяти ту кількість держслужбовців, яка там працює і забезпечує їхню діяльність, то це досить велика частина в загальній кількості. І ви розумієте, як реагує пересічний українець на заробітні плати в таких структурах. Це дуже складно, тому що легко популістськи сказати, що ми скоротимо все, але реально треба розуміти, що фахівці повинні отримувати гідну зарплату", - додав міністр.

Немчінов підкреслив, що в даному контексті питання преміювання в невеликій частині доходу держслужбовця, а не 400% до окладу, є наскрізним. "Тому що зараз премія - це не преміювання у класичному розумінні, це фактично як даність до маленького посадового окладу", - констатував міністр.

На уточнююче запитання, як при великому окладі і маленькій премії не втратити мотивацію у держслужбовців, Немчінов завив, що, якщо правильно доопрацювати оцінку їхньої діяльності, то мотивація не постраждає.

Немчінов також вважає, що скорочення державних службовців не повинно бути самоціллю. "До чого призвело торішнє скорочення державних службовців на 10%? Перший квартал 2020 року місцеві державні адміністрації - без зарплат. Знаєте чому? До кінця року допрацювали, звільнилися працівники, а їм треба виплатити неотриману заробітну плату за дні відпустки, одноразову грошову допомогу і так далі. В результаті коштів на утримання немає. Будь-яке скорочення не повинно бути самоціллю. Ми не повинні це перетворювати у класичну теорію, що будь-яке скорочення призводить до збільшення", - сказав він.

Міністр підкреслив, що "зараз немає відчуття, що потрібно негайно скоротити всіх".