У Кабміні ознайомили з Концептом реформи системи оплати праці держслужбовців

У Кабміні ознайомили з Концептом реформи системи оплати праці держслужбовців

Укрінформ
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що концепт реформування системи оплати праці державних службовців передбачає, що оклад становитиме 70-80% заробітної плати, а варіативна частина - 20-30%.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми минулого тижня проводили онлайн-нараду з приводу реформування (системи оплати праці держслужбовців - ред.). Що мається на увазі: ми хочемо, щоб близько 70%, максимум 80% коштів, які держслужбовець де-факто отримував на руки, це було тіло його посадового окладу, а варіативна частина в межах 20-30%, щоб вона покривалася різними KPI", - сказав Немчінов

За його словами, на даний момент в Національному агентстві державної служби розроблено концепт, який передбачає перший пілот в поточному році, секретаріат Кабміну, три пілотних міністерства і, можливо, НАДС з наступного року, а далі поступовий перехід до 2024 року до повного реформування системи оплати праці.

"Найбільша проблема при формуванні заробітних плат держслужбовців - це центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, кожен з них має окремий закон. Я маю на увазі НАЗК, ДБР, Антикорупційна прокуратура, різні суди. Тому що, якщо взяти ту кількість держслужбовців, яка там працює і забезпечує їхню діяльність, то це досить велика частина в загальній кількості. І ви розумієте, як реагує пересічний українець на заробітні плати в таких структурах. Це дуже складно, тому що легко популістськи сказати, що ми скоротимо все, але реально треба розуміти, що фахівці повинні отримувати гідну зарплату", - додав міністр.

Немчінов підкреслив, що в даному контексті питання преміювання в невеликій частині доходу держслужбовця, а не 400% до окладу, є наскрізним. "Тому що зараз премія - це не преміювання у класичному розумінні, це фактично як даність до маленького посадового окладу", - констатував міністр.

На уточнююче запитання, як при великому окладі і маленькій премії не втратити мотивацію у держслужбовців, Немчінов завив, що, якщо правильно доопрацювати оцінку їхньої діяльності, то мотивація не постраждає.

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Немчінов також вважає, що скорочення державних службовців не повинно бути самоціллю. "До чого призвело торішнє скорочення державних службовців на 10%? Перший квартал 2020 року місцеві державні адміністрації - без зарплат. Знаєте чому? До кінця року допрацювали, звільнилися працівники, а їм треба виплатити неотриману заробітну плату за дні відпустки, одноразову грошову допомогу і так далі. В результаті коштів на утримання немає. Будь-яке скорочення не повинно бути самоціллю. Ми не повинні це перетворювати у класичну теорію, що будь-яке скорочення призводить до збільшення", - сказав він.

Міністр підкреслив, що "зараз немає відчуття, що потрібно негайно скоротити всіх".

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