На Закарпатті пропонують посилити карантин – що можуть заборонити

Обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує запровадити на Закарпатті додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи під час вихідних та святкових днів 18 - 20 квітня.

Про це повідомили в Закарпатській ОДА за результатами рішення обласної комісії ТЕБ та НС, яке є у розпорядженні кореспондента Укрінформу.

"Обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним громадам з урахуванням статей 29, 30, 32 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" запровадити відповідно до законодавства додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину під час вихідних та святкових днів — із 13 години суботи 18 квітня до 6 ранку 20 квітня", - йдеться у повідомленні.

Рішенням комісії також рекомендується закрити усі ринки.

Також цим рішенням в області рекомендують обмежити пересування та перебування громадян в громадських місцях, не виходити на вулиці населених пунктів, утриматися від використання власних транспортних засобів, без особливої потреби, утриматися від відвідування аптек, продовольчих магазинів, автомобільних заправних станцій тощо.

Раніше сьогодні у місті Мукачево видали окреме розпорядження міської комісії ТЕБ та НС щодо посилення карантинних заходів. Ним, зокрема, закривають не тільки ринки, а й храми в місті, а також вулиці, що ведуть до найбільших храмів міста.

Станом на 17 квітня на Закарпатті 150 виявлених хворих на коронавірус. 13 людей одужали, 4 померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксований 501 новий випадок.