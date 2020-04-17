Великдень удома. У містах і селах посилюють карантин

Скорочується рух транспорту, зачиняються магазини, встановлюються блок-пости

Які додаткові заборони та обмеження на Великодні свята діятимуть у різних регіонах України.

СУМНЕ ЛІДЕРСТВО ДИКТУЄ ОБМЕЖЕННЯ

Треті вихідні поспіль у Чернівецькій області, яка утримує сумне лідерство за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом – 759 станом на 17 квітня – вводяться посилені карантинні обмеження. Напередодні перших вихідних квітня рішення про введення на території області “особливого режиму пересування” з 13.00 суботи до 06.00 понеділка мешканці сприйняли як комендантську годину. І від самого ранку суботи біля супермаркетів та магазинів утворювали кількасотметрові черги. Хоча жоден продуктовий магазин та ринок на вихідних не закривали.

А вже перед минулими вихідними у рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС про введення з 13.00 суботи 11 квітня до 06.00 понеділка, 13 квітня такого ж “особливого режиму пересування” внесли суттєві корективи. Окремим пунктом “обмежили роботу всіх торговельних об’єктів, незалежно від форм власності, крім аптек”. Дозволили роботу лише однієї АЗС для обслуговування служб екстреної допомоги.

Це рішення теж призвело до величезних черг у п’ятницю, 10 квітня. Тому вже з понеділка, 13 квітня обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла чергове рішення про посилення карантинних заходів на вихідні, щоб люди мали більше часу підготуватися. Цього разу особливий режим пересування вводять з 13.00 суботи, 18 квітня, аж до 06.00 вівторка, 21 квітня. Щоправда, в новому рішенні комісії відсутній пункт про закриття магазинів та АЗС. А 16 квітня оприлюднили протокол чергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, яким зобов’язали органи місцевого самоврядування тимчасово припинити роботу всіх продовольчих ринків області.

З ТРИНАДЦЯТОЇ ДО ШОСТОЇ З ВАРІАНТАМИ

З 13-ї години дня суботи, 18 квітня і до 6-ї ранку понеділка 20-го або вівторка 21-го – саме на такий час чимало регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки і НС рекомендували посилити вже існуючі карантинні заходи в своїх областях.

Якраз на цей період, що захоплює передвеликодню суботу, власне, сам Великдень і ранок світлого понеділка посилять карантин на Дніпропетровщині.

За його дотриманням слідкуватиме Нацполіція, порушників штрафуватимуть.

Жителів закликають залишатися вдома, зокрема, не відвідувати магазини та відмовитися від поїздок.

У Дніпрі з 13.00 суботи, 18 квітня, до 6.00 ранку понеділка, 20 квітня, для проїзду в спецтранспорті потрібно буде пред’явити не лише спецквиток і посвідчення особи, а й довідку з роботи, де буде підтверджено, що людина саме цими днями працює у критичній інфраструктурі міста.

На Сумщині комісія рекомендувала місцевій владі на всі свята та вихідні заборонити людям перебування у громадських місцях.

Про це повідомив начальник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території області Олександр Милаш. «Прийняте рішення рекомендувати головам райдержадміністрацій, міським головам, головам ОТГ розглянути питання щодо запровадження... обмеження пересування та перебування громадян у громадських місцях у період вихідних з 13.00 суботи і до 6.00 наступного дня після вихідних чи святкових днів на період карантину», – зазначив О. Милаш.

З такою ініціативою до комісії звернувся виконуючий обов’язки директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський, оскільки багато жителів Сумщини порушують карантинний режим, святкують дні народження компаніями, їздять на шашлики, не думаючи про власне здоров’я та здоров’я оточуючих. Ще раніше, 10 квітня, таке рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ і НС у Ромнах.

На Хмельниччині на Великдень, 19 квітня, будуть зачинені всі магазини, за винятком АЗС та аптек, для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Таке рішення у вівторок, 14 квітня, прийняла обласна комісія ТЕБ і НС.

Комісія зобов’язала органи місцевого самоврядування області: заборонити роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, усіх форм власності, крім торгівлі пальним, лікарськими засобами та медичним приладдям, з 00.00 годин 19 квітня 2020 року до 24.00 години 19 квітня 2020 року.

Також органам місцевого самоврядування області рекомендовано встановити санітарний день з 00.00 годин 20 квітня 2020 року до 24.00 години 20 квітня 2020 року, максимально обмежити роботу громадського транспорту з 20.00 годин 17 квітня до 24.00 годин 20 квітня, забезпечивши довезення працівників медичних закладів та підприємств критичної інфраструктури. Протягом 19-20 квітня 2020 року рекомендують спільно з ГУ ДСНС України в області провести додаткові заходи з санітарної обробки комунальних доріг, вулиць, територій, прилеглих до місць із масовим перебуванням людей і зупинок громадського транспорту.

При цьому на Чемеровеччині, де зафіксовано спалах коронавірусу, голову райдержадміністрації обласна комісія ТЕБ і НС зобов'язала заборонити роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, усіх форм власності, крім торгівлі пальним, лікарськими засобами та медичним приладдям, з 20.00 годин 17 квітня 2020 року до 24.00 години 20 квітня 2020 року.

На святкові вихідні на Херсонщині посилять карантинні заходи у трьох населених пунктах – м. Олешки, с. Ліві Солонці (Олешківський район) та с. Малі Копані (Голопристанський район). «Тут з 13 години 18 квітня до 6 ранку 21 квітня на в’їздах буде встановлено блокпости, здійснюватиметься температурний скринінг, місцевим жителям рекомендовано залишатися вдома», – повідомив голова ОДА Юрій Гусєв. Треба зазначити, що у Малих Копанях та у Олешках такі заходи вже вводились із 11-го до 13 квітня. А у Лівих Солонцях, де 14 квітня виявили 7 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, введено додаткові карантинні заходи з 15 квітня. У цьому населеному пункті були перекриті всі польові дороги. Залишили лише один виїзд на автошлях Р-57, де був встановлено карантинний пост, проводять температурний скринінг усім, хто заїжджає у Ліві Солонці. Для того, щоб виявити епідоточення, працюють мобільні бригади. Відкрити населений пункт планують лише після того, як буде отримана вся інформація стосовно коронавірусу у Лівих Солонцях.

Під час поминальних днів у період з 20 квітня по 3 травня 2020 року кладовища в області будуть закриті, крім проведення обрядів поховань з дотриманням заходів особистої безпеки та за наявності засобів захисту, а поминальні заходи переносять на червень.

У самому Херсоні кладовища закриють з 24 до 28 квітня, про це йдеться у рішенні міськвиконкому. Як пояснив на офіційному сайті мерії перший заступник міського голови Ігор Козаков, в інші дні відвідування можливо лише за наявності маски та у кількості не більше 2-х осіб. На кладовищах заборонено вживати алкоголь. У поминальні дні рух приватного та громадського транспорту до кладовищ також буде обмежений.

На Житомирщині карантинні заходи напередодні Великодня спершу посилили лише в Коростені та Житомирі, де зафіксована найбільша в області кількість хворих на COVID-19 (станом на ранок 16 квітня зі 162 випадків коронавірусу в Коростені було 53, а в Житомирі – 31).

Зокрема, у Коростені з 15 квітня заборонили продаж алкогольних напоїв з 19.00 до 8.00. Крім того упродовж 18-20 квітня там не працюватимуть заклади торгівлі, окрім аптек та АЗС. Мер міста Володимир Москаленко у своєму відеозверненні заявив про категоричну заборону на відвідування храмів і проведення богослужінь. У місті посилять патрулювання вулиць і рекомендуватимуть заводам припинити свою роботу, аби працівники залишалися вдома. Виконком міськради продовжив до 20 квітня опалювальний сезон, який мав закінчитися 15-го, аби людям на карантині було тепло в домівках.

Щодо Житомира, то в місті 18-20 квітня не курсуватимуть трамваї та тролейбуси. Також виконком міськради 16 квітня прийняв рішення про заборону відвідувати 18-20 квітня храми на території Житомирської міської ОТГ (до неї входять Житомир та село Вереси).

Однак уже вранці 17 квітня голова ОДА анонсував посилення карантинних заходів у всій області – з 13.00 18 квітня до 6.00 21 квітня.

У Запорізькій області, щоб обмежити масове скупчення людей під час Великодніх свят, вводиться низка обмежень. Вирішено заборонити роботу громадського транспорту, окрім роботи у години пік (з 06-00 до 09-00 та з 16-00 до 19-00 на вихідні та святкові дні з 18.04 по 20.04.2020); а також заборонити відвідування кладовищ населенням, у тому числі присутність на них священнослужителів з метою поминальних заходів (з 07:00 18.04.2020 до 07:00 29.04.2020).

Також посилюється діяльність контрольно-пропускних пунктів на в’їздах та виїздах у міста, що входять до карантинної зони — Мелітополь, Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар.

«На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони будуть обмежені. Це не стосується «швидких» і тих, хто працює на підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста. Але всі, хто не має прописки і захочуть в'їхати в міста, не зможуть цього зробити. Тому заздалегідь купуйте все необхідне та святкуйте Великдень вдома», – заявив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.

Гіпермаркети в області зачиняти не будуть, проте працюватимуть лише відділи з продуктами харчування та засобами гігієни, і лише за умови дотримання карантинних заходів: відвідування тільки у масці чи респіраторі, дистанція, дезінфекція приміщення, обмежена кількість людей у торговому залі.

На Закарпатті обласна комісія ТЕБ та НС ввела посилення карантину — з 13 години 18 квітня до ранку 20 квітня. Втім, заборона у цьому рішення стосується тільки ринків. Нинішній в.о. голови облдержадміністрації Олексій Гетманенко, до слова, минулого тижня заявив про заборону виходити з дому та штрафи (хоча рішення обласної комісії ТЕБ та НС мало підкреслено рекомендаційний характер, виконуючий обов'язки голови дозволив собі досить різкий тон заяви з категоричною забороною виходити з дому та акцентом на штрафах). Але поза тим, такі комісії провели вже в двох районах області — Свалявському та Берегівському й оголосили, що обмеження, які були введені минулого тижня, запровадять і на цих вихідних. Зокрема, прийнято рішення обмежити пересування громадян на Свалявщині на вихідні та святкові дні з 13.00 суботи, 18 квітня, по 06.00 ранку вівторка, 21 квітня. У Берегові радять із 18 квітня від 13-ї години дня і до неділі 19 квітня (до 20-ї години вечора) обмежити пересування та перебування громадян в громадських місцях; без особливої потреби, утриматися від перебування у громадських місцях; не виходити на вулиці населених пунктів; утриматися від використання власних транспортних засобів та від переміщення між населеними пунктами; без особливої потреби утриматися від відвідування аптек, продовольчих магазинів, автомобільних заправних станцій, тощо.

Разом із тим, у всіх містах області соціальні мережі рясніють постами про масові черги до продуктових магазинів. Очевидно, це пов'язано із закупами до Великодня.

16 квітня у Хусті місцеві підприємці перекривали вулицю через заборону торгівлі на місцевому ринку, після усних домовленостей із місцевою владою, що торгувати дозволять протягом 16 та до полудня 17 квітня, протест припинили.

У Мукачеві на вихідні посилили карантинні заходи: крім обмеження пересування для громадян, тут закрили ринки та храми міста, а також перекрили проїзд до найбільших соборів та монастиря, але дозволили роботу непродуктових магазинів з квадратурою понад 200 м.

Також варто зазначити, що у багатьох селах регіону (а специфіка Закарпаття у тому, що більшість населення проживає в селах) вже розробили графік освячення пасок на дому серед представників православної громади — починатимуть засвіта, з 4-ї години ранку. Священника підвозитимуть на авто і він кропитиме кошики біля кожного подвір'я. Закликають виходити до воріт із кошиками когось одного із членів родини, аби уникати скупчення.

Разом із тим, у греко-католицькій громаді регіону закликали голів сімей самотужки освячувати паски під час онлайн-богослужіння, яке транслюватиметься по телевізору.

У Тернополі рішення про обмеження роботи громадського транспорту прийняли уже давно. Тож 15 квітня на засіданні оперативного штабу погодили низку додаткових обмежень.

А саме: заборона на час дії карантину масового відвідування кладовищ, розташованих на території Тернопільської міської територіальної громади, а також проведення масових поминальних відправ тощо; заборона на реалізацію вагового морозива, напоїв на розлив (квас, газовані, охолоджувальні та інші напої) через дрібно-роздрібну торговельну мережу та сезонні об’єкти сфери торгівлі.

Комісія також заборонила роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.

Тим часом голова Тернопільської ОДА Володимир Труш звернувся до жителів краю з проханням залишатись вдома «з 13-ї години суботи до 6-ї години вівторка».

"Цьогоріч ми мусимо відмовитись від традицій святити паску в храмі й ходити в гості до рідних. Зробимо це заради тих, хто нам дорогий", – наголосив очільник області.

Він закликав священнослужителів відправити святкові богослужіння онлайн, а парафіян – молитись спільно з ними вдома.

У ці вихідні, аби уникнути можливого скупчення людей, рекомендовано закрити заклади торгівлі.

Протягом усіх вихідних у містах проведуть санітарну обробку вулиць, тому мешканців міст просять у цей час залишатись удома.

ПЕРЕВАЖНО ТРАНСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ

У Вінниці з 18.00 18 квітня до 11.00 19 квітня буде призупинено роботу всього громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, муніципальних автобусів та маршрутних таксі). Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, які відносяться до об’єктів критичної інфраструктури, рекомендовано переглянути графіки роботи підпорядкованих об’єктів.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час свого прямого ефіру в соціальних мережах сказав, що планує у Великодню ніч зупинити роботу громадського транспорту в Миколаєві.

«Поліція пропонує нам з вечора суботи на ранок неділі припинити транспортні перевезення. Вранці в неділю зробити робоче перевезення людей, тому що деякі працюють. І знову зупинити перевезення. Так що можете передати друзям, щоб вони даремно вночі не виходили і не їхали до церкви. По-перше, там чергуватиме поліція, по-друге, скоріше за все, не буде транспорту», – наголосив Сєнкевич. Всі інші обмеження в Миколаєві виконуються відповідно до урядової постанови – продуктові магазини працюють, а ринки навіть не відкривали.

У Донецькій області, як і по всій Україні, до 24 квітня оголошено надзвичайну ситуацію і був продовжений карантин для запобігання поширення коронавірусу. З 28 березня, відповідно до розпорядження командуючого Операції Об’єднаних Сил, на Донеччині прийнято режим перебування «червоний» – всі адмінкордони з Донецькою областю були закриті. Проїжджати можуть тільки ті, кому дозволить керівництво штабу ООС.

У Слов’янську з 16-ї години 18 квітня і весь день 19 квітня зовсім не працюватиме міський громадський транспорт.

МАЙЖЕ БЕЗ ЗАБОРОН, АЛЕ ПРОСЯТЬ, РЕКОМЕНДУЮТЬ І ЗАСТЕРІГАЮТЬ

Івано-Франківська область, як і вся країна, живе в режимі надзвичайної ситуації: тут облаштовані 7 контрольно-пропускних пунктів для обмеження поширення коронавірусної інфекції.

Напередодні Вербної неділі обласна влада обмежилася звичайним зверненням і проханням без потреби у цей період не виходити з дому. Посадовці переконані, що люди їх почули і розуміють. Разом з тим, у п'ятницю стало відомо про владне рішення щодо закриття на цей час усіх ринків Івано-Франківщини.

Тому, очевидно, на Великдень Прикарпаття не змінюватиме карантинного режиму.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зустрічався з адміністрацією продуктового ринку «Центральний», і ухвалили рішення працювати за чинними правилами, оскільки жодних обмежень від високопосадовців ніхто не отримав. Ці правила вже звичні: вхід на ринок лише в захисних масках, дистанція між покупцями не менше 10 кв. м. Тим часом через те, що чимало продавців ковбасних та м’ясних виробів у «Центральному» закрились, для багатьох франківців придбати перед Великоднем цей товар стало справжнім квестом. На малих продуктових ринках, що у мікрорайонах міста, людям доводиться заздалегідь замовляти цю продукцію, або ж шукати виробників за місцем роботи. Багатьом у нагоді стала сторінка у ФБ, яку започаткували для підтримки власних виробників.

Багато людей зізнаються, що майже удвічі скоротили список продуктів на святковий стіл. Більшість печуть паски вдома і небагато. Містяни свій великодній кошик планують освятити вдома, а у селах – просто на власному подвір’ї. Службу Божу дивитимуться по телевізору або онлайн, а наїдки пообіцяли освятити настоятелі місцевих храмів. Цього разу багато парафій оголосили, що не чекатимуть людей у церкві, а йтимуть на освячення кошиків від хати до хати.

Керівники місцевої влади у Полтаві й Кременчуку нещодавно заявили, що магазини зачинять тільки за рішенням уряду. Але всіх мешканців закликають залишатися вдома. Таку ж рекомендацію дав мешканцям Львівщини і голова ЛОДА Максим Козицький.

Так само просить максимально обмежити пересування на прийдешні вихідні, від 13.00 год. суботи, 18 квітня, до 6.00 ранку вівторка, 21 квітня Волинська облдержадміністрація.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що впровадження додаткових обмежувальних заходів на Волині дало результат.

Однак, говорити про значне покращення ситуації в країні та області поки що рано. Відтак, на Великодні свята в області продовжують діяти обмежувальні заходи.

Кореспонденти Укрінформу в регіонах