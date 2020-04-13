Державний центр зайнятості спростив реєстрацію безробітних
Про це інформує пресслужба установи.
"Ми полегшили процедуру подання документів до центрів зайнятості. Відтепер це дуже просто. Вам потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю", - йдеться у повідомленні.
Бланки доступні за посиланнями 1 і 2.
У центрі уточнили, що, як і раніше, заяви громадяни можуть подати у 2 способи: на електронну пошту центру зайнятості, де їм зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.
Якщо особа вирішила надіслати заяви електронною поштою,то їй необхідно заповнити заяви власноруч за зразком і сфотографувати або відсканувати їх. Далі потрібно надіслати їх на email центру зайнятості, де особа планує перебувати на обліку.
Наголошується, що у темі листа потрібно зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові.
Електронні скриньки центрів зайнятості доступні за посиланням.
Уточнюється, що якщо у особи є технічна можливість, то потрібно завантажити заяви, роздрукувати та заповнити їх, власноруч їх підписати, відсканувати (чи сфотографувати) і надіслати на email центру зайнятості.
Так само потрібно у темі листа вказати своє прізвище, ім’я, по батькові.
Після цього особі необхідно чекати повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.
У випадку, якщо особа вирішила такі заяви подати через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості, то, за наявності у особи технічної можливості, потрібно завантажити заяви, роздрукувати їх та заповнити їх вдома, скласти їх у конверт або з’єднати в інший зручний спосіб.
Водночас,можна заповнити заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості.
"Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність, тому візьміть документи з собою", - уточнили в установі.
Після цього потрібно покласти ці заяви в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня), і чекати повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.
У Держцентрі зайнятості нагадали, що впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали документів.