Державний центр зайнятості спростив реєстрацію безробітних

Державний центр зайнятості полегшив процедуру подання документів до центрів зайнятості.

Про це інформує пресслужба установи.

"Ми полегшили процедуру подання документів до центрів зайнятості. Відтепер це дуже просто. Вам потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю", - йдеться у повідомленні.

Бланки доступні за посиланнями 1 і 2.

У центрі уточнили, що, як і раніше, заяви громадяни можуть подати у 2 способи: на електронну пошту центру зайнятості, де їм зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.

Якщо особа вирішила надіслати заяви електронною поштою,то їй необхідно заповнити заяви власноруч за зразком і сфотографувати або відсканувати їх. Далі потрібно надіслати їх на email центру зайнятості, де особа планує перебувати на обліку.

Наголошується, що у темі листа потрібно зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові.

Електронні скриньки центрів зайнятості доступні за посиланням.

Уточнюється, що якщо у особи є технічна можливість, то потрібно завантажити заяви, роздрукувати та заповнити їх, власноруч їх підписати, відсканувати (чи сфотографувати) і надіслати на email центру зайнятості.

Так само потрібно у темі листа вказати своє прізвище, ім’я, по батькові.

Після цього особі необхідно чекати повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

У випадку, якщо особа вирішила такі заяви подати через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості, то, за наявності у особи технічної можливості, потрібно завантажити заяви, роздрукувати їх та заповнити їх вдома, скласти їх у конверт або з’єднати в інший зручний спосіб.

Водночас,можна заповнити заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості.

"Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність, тому візьміть документи з собою", - уточнили в установі.

Після цього потрібно покласти ці заяви в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня), і чекати повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

У Держцентрі зайнятості нагадали, що впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали документів.