Поради тим, хто залишився без роботи: де, як, скільки

Держава готова допомогти українцям, що втратили роботу. Якщо у вас є бодай якийсь стаж – від 1800 грн. вам гарантовано

Беззаперечний факт: світ змінюється через пандемію COVID-19. Зміни – економічні, політичні, поведінкові, психологічні… Скільки ще їх буде, яких, як вплинуть вони на наше життя – залишається лише прогнозувати та очікувати. Але вже зрозуміло – найтяжче буде тим, хто втратить роботу і засоби до існування. Пошук роботи, працевлаштування, можливість отримати допомогу по безробіттю турбують зараз багатьох.

Укрінформ розпочинає серію матеріалів, які допоможуть зорієнтуватися в непростій ситуації. Цього разу, з допомогою підказок команди Державної служби зайнятості, ми пропонуємо схематичний розбір питання “Як скористатися державною допомогою по безробіттю під час карантину ”

Ріст безробіття в Україні: що говорять цифри

Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб – НА 13% БІЛЬШЕ, ніж на 7 квітня минулого року. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Ігор Петрашко

"Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися до центру зайнятості) склало 13%. Але підсумками квітня-травня ми очікуємо на зростання кількості безробітних", – сказав міністр. У зв'язку із цим КАБМІН ПЛАНУЄ СПРОСТИТИ ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ.

На реалізацію активних програм сприяння зайнятості передбачено цього року спрямувати 1,2 млрд гривень, торік ці витрати становили 734 млн гривень.

Правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування ухвалено рішення про підвищення з 1 березня 2020 року мінімального розміру допомоги по безробіттю. Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ЗБІЛЬШЕНО до 1800 гривень. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено до 650 гривень.

Спрощення процедури надання допомоги по безробіттю: чого чекати

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 29 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про тимчасові зміни у процедурі надання допомоги через безробіття.

По-перше, РЕЄСТРУВАТИ БЕЗРОБІТНИХ БУДУТЬ З ПЕРШОГО ДНЯ після подання заяви до центрів зайнятості.

По-друге, ВИПЛАТИ БУДУТЬ ПРИЗНАЧАТИ З ПЕРШОГО ДНЯ РЕЄСТРАЦІЇ.

Найближчим часом ці зміни будуть імплементовані і стануть доступні.

Інформація про допомогу безробітним: де шукати

Для отримання інформації користуйтеся виключно офіційними джерелами – це офіційні сторінки і сайти державних установ та їх "гарячі лінії". Офіційний сайт державної служби зайнятості – www.dcz.gov.ua, офіційна сторінка у Фейсбук – https://www.facebook.com/zaniatist/, а також офіційні сторінки обласних служб зайнятості, телефон "гарячої лінії" – 0 800 50 99 66. Щоправда, загальнонаціональна “гаряча лінія”, як переконався Укрінформ, може довго не відповідати, тому краще телефонувати на лінії обласних центрів.

У будь-якому випадку дотримуйтеся золотого правила: Є ПИТАННЯ – ТЕЛЕФОНУЙТЕ В ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ.

“Карантинні” зміни у реєстрації безробітних: які можливості відкрито

Під час карантину в зв’язку з коронавірусом ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ МОЖНА ДВОМА БЕЗПЕЧНИМИ СПОСОБАМИ:

Занести пакет документів особисто, залишивши їх у спеціальній скриньці перед входом до центру. Центр зайнятості необхідно обирати той, який є найбільш зручним для відвідування – ПРОПИСКА НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ! Подати документи електронною поштою.

Онлайн-реєстрація: як правильно оформити документи?

На сайті служби зайнятості оберіть рубрику «Електронне подання документів». Далі виконайте покрокову інструкцію:

завантажте із сайту дві заяви – бланк про призначення допомоги та бланк про надання статуту безробітного, роздрукуйте їх та заповніть власноруч. Поставте підпис та сфотографуйте (або відскануйте, для цього використовуйте безкоштовні додатки на Play Market чи App Store).

сфотографуйте свої документи згідно переліку необхідних документів для реєстрації – див тут.

оформлені заяви та підготовлені документи додайте як вкладення до е-листа. Надішліть лист на email обраного вами центру зайнятості.

чекайте відповідь від центру зайнятості про рішення. Далі тримайте зв'язок із вашим кар'єрним радником через е-кабінет.

Важливо! У ЗАЯВАХ МАЮТЬ БУТИ ВКАЗАНІ АКТУАЛЬНІ НОМЕРИ ВАШИХ КОНТАКТНИХ ТЕЛЕФОНІВ та вашої поштові скриньки. Іще. Надсилайте документи впродовж дня (з понеділка по п’ятницю) у робочі години.

Система працює: Укрінформом перевірено

Головне питання, яке турбує сьогодні багатьох безробітних в Україні – це те, чи може людина розраховувати на реєстрацію в центрі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю, ЯКЩО ВОНА НЕ МАЛА ОФІЦІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Відповідь на нього Укрінформу дали працівники “гарячої лінії” столичного центру зайнятості, куди ми зателефонували під виглядом потенційного безробітного.

На тому кінці одразу взяли слухавку.

-- Центр зайнятості. Слухаю вас.

-- Пані, підкажіть, будь-ласка, така справа… Я довгий час не мала офіційного працевлаштування. Чи можу я стати на біржу праці?

-- Так, можете. Жодних перешкод немає, але в такому разі виплати будуть мінімальні.

-- Це скільки?

-- Я не можу так одразу сказати, треба вивчати ваші документи. ЯКЩО ВЗАГАЛІ СТАЖУ НЕМАЄ ТО 650 ГРН, А ЯКЩО ЯКИЙСЬ Є, ТО МІНІМАЛЬНА ВИПЛАТА МОЖЕ СТАНОВИТИ 1800 ГРН. Зараз трохи підвищили.

-- Дякую! А як подавати документи?

-- На сайті є всі інструкції. Надсилаєте нам в центр електронною поштою фотографії документів і чекаєте від нас дзвінка. Треба буде почекати 3-4 дні. Зараз так багато звернень, ми просто фізично не встигаємо розглянути всі заявки. Але не хвилюйтесь, ми жодного листа не пропускаємо!..

Замість епілогу: про важливе – простими словами

Із звернення команди Державної служби зайнятості:

«Деякі психологи схильні порівнювати стадії сприйняття нового зі стадіями переживання людиною горя: заперечення, злість (агресія), торг, депресія (ступор), прийняття.

Дехто продовжує заперечувати наявність COVID-19 або його вплив на здоров’я сотень і тисяч людей, вважає це політичними ігрищами або світовою змовою… Що ж, це ваше право... Але, об’єктивно, країна на карантині, установи і підприємства працюють у зміненому режимі, введені запобіжні заходи. Багато хто позбувся роботи. Заперечувати сам факт пандемії і введених заходів карантину вже немає ні сенсу, ні логіки. Ситуація є такою, якою вона є. Ми вже підкоряємося введеним заходам безпеки й обмежень, підлаштовуємо своє життя і задоволення потреб під ситуацію. Отже, шок і заперечення позаду.

Злість, на жаль, ще переживається багатьма. Це проявляється в агресивному ставленні одне до одного в магазинах, на вулицях, до сусідів, а також до працівників соціальних установ, які продовжують надавати послуги. Люди, які пройшли цю стадію, з розумінням ставляться до ситуації: максимально перебувають удома, спілкуються дистанційно, сприймають нові вимоги обслуговування, відтерміновують свої візити до подібних служб (якщо це не життєво необхідно).

Але що робити тим, хто ще знаходиться в цій стадії, яка, до речі, може тривати надто довго, руйнуючи життя і психіку?

Дозволимо собі декілька простих, відомих, але ефективних порад:

припиніть постійно читати і дивитися новини на усіх каналах інформації – вони зазвичай лише посилюють паніку, розповідаючи жахливі історії задля підвищення власних рейтингів;

будь-які отримані рекомендації піддавайте власному критичному аналізу на предмет логічності, безпеки і здорового глузду;

пам’ятайте: ви – ЛЮДИНА! Тож поводьтеся по-людськи.

Залишили позаду агресію, і далі – торг. Про що і з ким ми "торгуємося"? Загальна формула має такий вигляд: якщо я поступлюся чимось (щось принесу в жертву), то життя, яке було до сьогодні, повернеться. Наприклад: якщо я одягну маску, помию руки на вході до центру зайнятості, то мене приймуть і, відповідно, усі процедури з "відмічання" і нарахування допомоги по безробіттю будуть здійснені.

Що є об’єктивно: вже введені в дію спеціальні протоколи обслуговування, яких працівники дотримуються; ваш "торг" із самим собою (не з працівниками!) не призведе до зміни цих протоколів, а лише викличе додаткову агресію з вашого боку. Таким чином, ви повертаєтеся назад, до попередньої стадії, обмежуючи себе ж у розвиткові та можливостях психіки "йти далі". Що робити? Давайте розбиратися і шукати відповіді разом.

Оксана Поліщук, Київ