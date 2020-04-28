В Україні тести на COVID-19 роблять 46 лабораторій

В Україні тестування на COVID-19 здійснюють 46 лабораторій, включно з приватними.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Наразі діагностування на COVID-19 здійснюють щонайменше 46 лабораторій, включно з приватними. В Україні станом на 28 квітня усього досліджено 98 719 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції)", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України, тестуванню підлягають:

- люди, яким встановлено підозру на COVID-19;

- люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19;

- пацієнти із пневмонією;

- медпрацівники (кожних 5 днів);

- пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).

В Центрі наголосили, що лабораторне тестування є єдиним видом діагностики, який підтверджує діагноз COVID-19. Результати швидких тестів не рекомендовано для встановлення діагнозу.

Також у ЦГЗ нагадали, що перші тест-системи для тестування на COVID-19 Україна отримала 24 лютого. Тест-систему на 30 наборів реакцій Центр громадського здоров'я закупив у німецького виробника.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на сьогодні, 28 квітня, зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу захворіла 401 особа. З них 25 дітей та 94 медичних працівників.