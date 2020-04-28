Заразитися коронавірусом може мільярд людей у всьому світі - IRC

Заразитися коронавірусом може мільярд людей у всьому світі - IRC

Прогноз
Укрінформ
Неурядова організація з питань гуманітарної допомоги та розвитку - Міжнародний комітет порятунку (IRC) попереджає: якщо вразливим країнам не буде надана термінова допомога, коронавірусом може заразитися один мільярд людей у всьому світі.

Про це повідомляє BBC.

"Один мільярд людей може заразитися коронавірусом у всьому світі, якщо вразливим країнам не буде надана невідкладна допомога", - попередили у IRC.

У Звіті IRC, що базується на моделях та даних Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Імперського коледжу Лондона, йдеться про те, що з розвитком пандемії в усьому світі може бути від 500 мільйонів до 1 мільярда інфікованих коронавірусом людей.

У організації заявили, що наразі конче необхідна фінансова та гуманітарна допомога для уповільнення глобального поширення коронавірусу.

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За прогнозами комітету, вразливим країнам, таким як Афганістан та Сирія, потрібне "термінове фінансування", щоб уникнути великих спалахів епідемії. В десятках країн, що постраждали від збройних конфліктів та нестабільної економічної ситуації, може загинути понад 3 мільйони людей.

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"Залишається невеликий проміжок часу, щоб дати адекватну відповідь", - застерігають в організації.

"Ці цифри мають слугувати дзвониками тривоги для своєчасної реакції", - сказав голова IRC Девід Мілібенд.

За даними Worldometer, станом на 15.00 28 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 081 561, серед яких 212 337 смертей та 931 946 випадків одужання пацієнтів.

Фото: JUANJO MARTIN / EFE

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