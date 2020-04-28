Заразитися коронавірусом може мільярд людей у всьому світі - IRC

Неурядова організація з питань гуманітарної допомоги та розвитку - Міжнародний комітет порятунку (IRC) попереджає: якщо вразливим країнам не буде надана термінова допомога, коронавірусом може заразитися один мільярд людей у всьому світі.

Про це повідомляє BBC.

"Один мільярд людей може заразитися коронавірусом у всьому світі, якщо вразливим країнам не буде надана невідкладна допомога", - попередили у IRC.

У Звіті IRC, що базується на моделях та даних Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Імперського коледжу Лондона, йдеться про те, що з розвитком пандемії в усьому світі може бути від 500 мільйонів до 1 мільярда інфікованих коронавірусом людей.

У організації заявили, що наразі конче необхідна фінансова та гуманітарна допомога для уповільнення глобального поширення коронавірусу.

За прогнозами комітету, вразливим країнам, таким як Афганістан та Сирія, потрібне "термінове фінансування", щоб уникнути великих спалахів епідемії. В десятках країн, що постраждали від збройних конфліктів та нестабільної економічної ситуації, може загинути понад 3 мільйони людей.

"Залишається невеликий проміжок часу, щоб дати адекватну відповідь", - застерігають в організації.

"Ці цифри мають слугувати дзвониками тривоги для своєчасної реакції", - сказав голова IRC Девід Мілібенд.

За даними Worldometer, станом на 15.00 28 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 081 561, серед яких 212 337 смертей та 931 946 випадків одужання пацієнтів.

Фото: JUANJO MARTIN / EFE