У світі розробляють 120 проєктів вакцин - вісім уже випробовують на людях

Станом на 28 квітня 2020 року у світі налічується 120 проєктів з пошуку ефективної вакцини проти коронавірусу, вісім з яких знаходяться на стадії клінічних досліджень за участю людини.

Про це свідчать дані, оприлюднені науковцями з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, повідомляє Le Figaro.

"Ця відома британська медична школа налічила 120 різних проєктів щодо розробки вакцин проти захворювання, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі 110 перебуває на "доклінічній" стадії розвитку. А вісім проєктів досягли клінічних випробувань першої фази на людях", - йдеться у повідомленні.

Науковці особливо відзначають китайський проєкт, який очолює гонконгською компанією CanSino, що перебуває на ще більш просунутій стадії з клінічними випробуваннями першої та другої фази. Зазначається, що основна мета тестувань першої фази - перевірка безпеки та меншою мірою ефективності медичного препарату. Основна мета випробувань другої фази, а потім і третьої фази, проведених у більш широкому масштабі, - оцінити їх ефективність перед наданням дозволу на маркетингові дослідження органами охорони здоров'я, уточнюють фахівці.

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У Лондонській школі наголосили, що трійку лідерів також очолюють китайські виробники, зокрема, фармацевтичний гігант Sinovac, що включена до рейтингу американської біржі Nasdaq, яка спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній, та два проєкти під патронатом Шеньчженьського медичного інституту. Успішними також називають британський проєкт Оксфордського університету та німецький BioNTech, які вступили у першу фазу. У США також тестують дві вакцини на цій стадії. Зокрема, це ліки біотехнологічної компанії Moderna у партнерстві з Американським національним інститутом здоров'я (NIH) та препарат від Inovio Pharmaceuticals.

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Із повним списком компаній, що займаються проєктами з розробки вакцини проти COVID-19 можна ознайомитися на сайті Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.