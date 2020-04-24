Польські вчені досліджують вплив вакцини від туберкульозу на коронавірус

Польські науковці-медики вивчають можливий вплив вакцини проти туберкульозу БЦЖ (BCG Bacillus Calmette-Guérin) на посилення імунітету людини у боротьбі з коронавірусом.

Агенція медичних досліджень Польщі профінансує відповідні дослідження, які вестимуться у кількох містах Польщі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Завдяки співфінансуванню Агенції медичних досліджень у рамках негайних дій, які підтримують підготовку ефективних методів діагностики і лікування коронавірусу, група науковців з колегіуму медичних наук Жешувського університету, Сілезького медичного університету в Катовіце, шпиталів св. Людовіка та імені Жеромського у Кракові і Празького та Бєланського шпиталів у Варшаві під керівництвом доктора медичних наук Ганни Чайки вивчить вплив щеплень проти туберкульозу на захворюваність і перебіг зараження вірусом SARS-CoV-2”,- йдеться в повідомленні.

Дослідження буде проведено у групі з 1 тис. осіб серед працівників системи охорони здоров’я РП. Зокрема, зібраний в учасників дослідження біологічний матеріал і спостереження за їх станом здоров’я дозволять оцінити, чи виконані загальні щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ-10 можуть мати вплив на заражуваність коронавірусом і перебіг хвороби.

Ці дослідження дадуть можливість зрозуміти, чи вакцина проти туберкульозу, яка виготовляється в Польщі, виробляє достатній імунітет проти вірусних захворювань, зокрема SARS-CoV-2, в ситуації пандемії. До цього вакцина ніколи не досліджувалася під цим кутом.

Агенція медичних досліджень Польщі фінансує ще два наукові проєкти щодо протидії SARS-CoV-2. Зокрема, науковці-медики з медичного університету у Вроцлаві вивчають можливість лікуваннях заражених на COVID-19 плазмою крові осіб, які вилікувалися від цієї недуги. Водночас, науковці з медичного університету у Білостоці розробляють експрес-тести для виявлення осіб, захворюваність SARS-CoV-2 у яких може протікати дуже складно.

Одним із небагатьох виробників вакцини БЦЖ у світі є польська фармацевтична компанія Biomed з Любліна. Впливом вакцини БЦЖ на захворюваність коронавірусом зацікавилися також науковці в Японії, Австралії, Голландії, Німеччині.

Станом на ранок 24 квітня в світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули.