Канада виділить понад C$1 мільярд на пошук вакцини від коронавірусу

Канада спрямує 1,1 мільярда канадських доларів (близько $815 мільйона доларів США) на розробку вакцини від COVID-19 та пошук інших способів боротьби із новим коронавірусом.

Про це під час прес-конференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми виділяємо додаткові 1,1 мільярда доларів на Національну медично-дослідницьку стратегію із боротьби з COVID-19. Цей план має три складові: розробка вакцини й іншого лікування, підтримка клінічних випробувань та розширення тестування й моделювання”, - сказав Трюдо.

За його словами, для розробки вакцин та інших методів лікування COVID-19 до канадських університетів та госпіталів буде спрямовано 115 мільйонів (близько $85 млн).

“Друга складова плану передбачає упевнення, що після створення потенційної вакцини й лікування ми матимемо змогу випробувати багато варіантів. Відповідно, ми вкладемо понад 662 мільйони (близько $490 млн) у клінічні випробування, очолювані Канадою”, - зазначив прем’єр-міністр.

Трюдо наголосив, що “вакцина — це довготермінове розв'язання проблеми вірусу, однак на її випробовування, виробництво та застосування знадобляться місяці”.

“Тож поки не буде рішення, нам необхідно контролювати поширення вірусу, і тут в дію вступає третя складова цього плану. Ми виділяємо 350 мільйонів доларів (близько $259 млн) на масштабування національного тестування й моделювання COVID-19”, - зауважив він.

Прем’єр зазначив, що Канада збирає спеціальну групу провідних учених, які зосередяться на вивченні імунітету до COVID-19.

“Ми зберемо разом провідних науковців та експертів у галузі охорони здоров’я із провідних інституцій усієї країни. Найкращі та найрозумніші канадці працюватимуть над серологічним тестуванням та аналізами крові, аби прослідкувати й зрозуміти імунітет до COVID-19. Вони розглядатимуть ключові питання, на кшталт: скільки людей інфіковано COVID-19, окрім тих, хто вже здав аналіз, чи набуває людина імунітету після подолання хвороби, і, якщо це так, то як довго він діє”, - запевнив глава уряду Канади.

Трюдо уточнив, що в рамках цих досліджень протягом двох років будуть взяті аналізи у щонайменше мільйона канадців. “Результати дослідження допоможуть нам з усім: від розробки потенційної вакцини, до визначення найбільш ефективних засобів охорони громадського здоров’я. Ми отримаємо цінні дані, у тому числі інформацію для розуміння впливу на вразливі прошарки населення. Ми також запустимо нові та застосуємо нові лабораторні можливості для дослідження”, - підсумував він.

Додамо, що станом на ранок четверга на території Канади було виявлено майже 41 тисяч випадків інфікування COVID-19. Хвороба забрала життя 2028 осіб.