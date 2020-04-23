Канада долучиться до розслідування причин пандемії COVID-19

Канада підтримує проведення розслідування причин виникнення і поширення пандемії COVID-19, а також реакції ВООЗ на новий коронавірус.

Про це під час прес-конференції у Оттаві 23 квітня заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми збільшили наш внесок до ВООЗ, аби впоратися із цією пандемією. Ми щорічно виділяємо їм десятки мільйонів доларів. Водночас, нам необхідно зрозуміти, як це трапилося, аби упевнитися, що подібного не повториться. Канада точно долучиться до цього", - відповів Трюдо на запитання про можливе розслідування того, як Китай та ВООЗ реагували на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я. За його словами, причиною стало те, що "ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб".

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Згодом комітет Сенату США з питань внутрішньої безпеки пообіцяв ініціювати проведення масштабного розслідування причин пандемії COVID-19.

Станом на ранок четверга на території Канади було виявлено майже 41 тис випадків інфікування COVID-19. Хвороба забрала життя 2028 осіб.

У світі зареєстровано 2 645 961 випадок зараження коронавірусом, з них 184 336 - летальних, 723 297 осіб одужали.