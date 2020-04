Канада виділила Україні $500 тисяч гуманітарної допомоги

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства Канади в Україні.

“Канада реагує на COVID-19, надаючи підтримку місцевим гуманітарним фондам для забезпечення гнучкої тривалої гуманітарної допомоги там, де це найбільш необхідно. Ось чому ми виділили 700 тисяч доларів (близько $518 тисяч, - ред.) на підтримку гуманітарних зусиль в Україні”, - заявили у посольстві.

У дипустанові уточнили, що кошти буде виділено Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Очільниця українського представництва Офісу ООН з координації гуманітарних питань Аліс Армані Секі подякувала Канаді за щедрий внесок.

“Ця пожертва буде критично важливою для підтримки найбільш уразливих прошарків населення на сході України, особливо на тлі кризи COVID-19”, - написала вона на своїй сторінці у мережі Твіттер.

We thank @CanadaFP for its generous contribution of $500,000 to the @CBPFs Humanitarian Fund for Ukraine. This donation will be critical in supporting the most vulnerable in e. #Ukraine especially amid the #COVID19 crisis. #UkraineHumanitarianFund pic.twitter.com/1Rn2p4jqsJ