Канада виділила Україні $500 тисяч гуманітарної допомоги

Канада виділила Україні $500 тисяч гуманітарної допомоги

Коронавірус
Укрінформ
Канада виділила 700 тисяч доларів (близько $518 тисяч, - ред.) на підтримку гуманітарних зусиль в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства Канади в Україні.

“Канада реагує на COVID-19, надаючи підтримку місцевим гуманітарним фондам для забезпечення гнучкої тривалої гуманітарної допомоги там, де це найбільш необхідно. Ось чому ми виділили 700 тисяч доларів (близько $518 тисяч, - ред.) на підтримку гуманітарних зусиль в Україні”, - заявили у посольстві.

У дипустанові уточнили, що кошти буде виділено Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

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Очільниця українського представництва Офісу ООН з координації гуманітарних питань Аліс Армані Секі подякувала Канаді за щедрий внесок.

“Ця пожертва буде критично важливою для підтримки найбільш уразливих прошарків населення на сході України, особливо на тлі кризи COVID-19”, - написала вона на своїй сторінці у мережі Твіттер. 

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський сподівається, що Європарламент та Рада Європейського Союзу підтримають надання Україні допомоги для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 млрд євро.

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