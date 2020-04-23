Коронакриза: лідери ЄС погодили пакет економічної допомоги у €500 мільярдів

Коронакриза: лідери ЄС погодили пакет економічної допомоги у €500 мільярдів

Укрінформ
Лідери ЄС погодили пакет економічної допомоги у розмірі понад 500 млрд євро і планують узгодити всі деталі щодо його використання до початку літа.

Про це повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель після відеоконференції Ради Європи 23 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша мета - до 1 червня все має бути погоджено, тобто в травні всі елементи мають бути опрацьовані», - сказала Меркель.

Лідери планують опрацювати «архітектуру пакету солідарності», запропоновану перед Великоднем Єврогрупою. На думку Меркель, плану, названий Recovery Fund, має стати важливим інструментарієм швидкої та ефективної допомоги бізнесу.

Разом з тим канцлер зауважила, що хоча лідери країн ЄС «не по всіх пунктах тримаються одної думки», але мають «спільне розуміння, що треба шукати спільний шлях» виходи з кризи.

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Як повідомляє ВВС, угода, опублікована на сайті Європейської ради, зокрема, передбачає, що урядам країн ЄС через Фонд порятунку Європейського механізму стабільності буде надано 240 мільярдів євро дешевого кредиту. У програму допомоги країнам на боротьбу з безробіттям і кризовими ситуаціями буде закладено 100 мільярдів євро. 200 мільярдів євро буде виділено на кредити для малого і середнього бізнесу, який зазнав втрат через пандемію коронавірусу.

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