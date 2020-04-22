Єврокомісія виділяє €3 мільярди макрофінансової допомоги 10 країнам

Єврокомісія в рамках реалізації стратегії "Команда Європи" ("Team Europe") ухвалила пропозиції щодо виділення макрофінансової допомоги у €3 мільярди для допомоги 10 сусіднім країнам у боротьбі із пандемією COVID-19.

З цієї суми 1,2 мільярда євро призначені для допомоги Україні, йдеться на сайті Європейської Комісії.

"Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо пакету макрофінансової допомоги у 3 мільярда євро для десяти країн-кандидатів та сусідніх країн, що має допомогти їм обмежити спричинене коронавірусом економічне падіння. Ці пропозиції виходять з головних пріоритетів стратегії "Команда Європи", яка пропонує рішучу та цілеспрямовану відповідь, щоб підтримати зусилля країн-партнерів у подоланні пандемії коронавірусу. Це важлива демонстрація солідарності ЄС з цими країнами у часи безпрецедентної кризи", - йдеться у повідомленні.

За попередньою оцінкою ситуації, макрофінансова допомога буде розподілена таким чином: Албанія – 180 мільйонів євро, БіГ – 250 мільйонів євро, Грузія – 150 мільйонів євро, Йорданія – 200 мільйонів євро, Косово – 100 мільйонів євро, Молдова – 100 мільйонів євро, Чорногорія – 60 мільйонів євро, Північна Македонія – 160 мільйонів євро, Туніс – 600 мільйонів євро, Україна – 1,2 мільярда євро.

"Підтримка наших сусідів є важливою у ці часи кризи для того, щоб зберегти стабільність в усьому регіоні. В рамках глобальної відповіді ЄС на пандемію коронавірусу ми маємо допомогти сусіднім країнам пом’якшити найгірший економічний удар. Ця програма макрофінансової допомоги допоможе 10 країнам забезпечити макроекономічну стабільність та захистити людей та компанії під час кризи", - зауважив з цього приводу виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Як зазначається, макрофінансові фонди будуть доступними протягом 12 місяців та виділятимуться у формі кредитів на дуже вигідних умовах. Це має допомогти країнам-сусідам Євросоюзу у вирішенні негайних фінансових потреб та, за підтримки з боку Міжнародного валютного фонду, забезпечити макроекономічну стабільність регіону.

Згадані пропозиції мають бути ухвалені Європейським парламентом та підтримані Європейською радою. Враховуючи невідкладність питання, Єврокомісія розраховує на швидкі рішення цих євроінституцій.

Після того, як ці пропозиції будуть ухвалені, Єврокомісія буде готовою здійснити перші негайні виплати за цією програмою. Другий транш може бути наданий у четвертому кварталі 2020 року або у першому кварталі 2021 року, якщо країни успішно та вчасно виконають заходи, якими обумовлений цей пакет макрофінансової допомоги.