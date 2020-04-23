У Канаді від COVID-19 померли понад дві тисячі людей, інфікованих понад 40 тисяч

Кількість загиблих від нового коронавірусу у Канаді перевищила дві тисячі й продовжує зростати.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені на сайті уряду Канади.

Так, станом на ранок четверга COVID-19 забрав життя 2028 жителів Канади.

Водночас, інфікування вірусом підтвердили у 40 813 осіб, а тест на COVID-19 здало понад 620 тисяч канадців, тобто понад 93% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить близько 5%.

Понад 50% (20 965 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них майже 10 тисяч - у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає близько чверті усіх канадських випадків інфікування COVID-19.

Хоча запроваджені федеральним урядом Канади та місцевою владою суворі карантинні заходи дозволили сповільнити поширення вірусу, щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування. Кількість загиблих від COVID-19 у Канаді подвоїлася за тиждень.

Наразі національній системі охорони здоров’я переважно вдається опановувати наплив хворих, й влада деяких регіонів вже почала підготовку до поступового пом’якшення обмежувальних заходів.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 855 тис. хворих й зареєстрували понад 48 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників, дозволивши в'їзд до країни лише власним громадянам й постійним жителям, а також певним категоріям іноземців, які виконують важливу роботу, приміром водіям вантажівок, лікарям тощо. Минулого тижня цю заборону було подовжено ще на місяць.