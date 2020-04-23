Пекін виділить ВООЗ ще $30 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Уряд Китаю виділить Всесвітній організації охорони здоров'я додаткові $30 мільйонів на підтримку боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

"Китай вирішив надати ВООЗ додаткові 30 мільйонів доларів для підтримки глобальної боротьби проти хвороби COVID-19, зокрема задля зміцнення систем охорони здоров'я країн, що розвиваються", - заявила речниця Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Хуа Чунінг.

Вона додала, що 11 березня КНР вже виділила ВООЗ 20 мільйонів доларів.

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Як повідомляв Укрінформ, американський президент Дональд Трамп 15 квітня заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, закидаючи їй, зокрема, упередженість на користь Китаю.

"Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею належним чином", - зазначив американський лідер.

Як раніше заявляв голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, коронавірус буде пліч-о-пліч з людством ще довго.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images