Зеленський подякував за дотримання карантину під час Великодніх богослужінь

Президент України Володимир Зеленський вдячний духовенству та вірянам за дотримання карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь.

Про це повідомляється на сайті Глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем питання дотримання карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь. Наразі в більшості областей країни ситуація спокійна та контрольована, трапляються поодинокі випадки порушення карантину, на які вже відреагували правоохоронні органи",- йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перебуває на постійному зв’язку з головами обласних державних адміністрацій і органами МВС. Глава держави оперативно поінформований про перебіг святкових заходів у регіонах.

За даними очільників ОДА, у більшості храмів дотримуються домовленостей з керівництвом областей та Національною поліцією щодо недопущення великого скупчення людей. Богослужіння у більшості церков відбувалися або в присутності незначної кількості прихожан, або взагалі за зачиненими дверима. Однак у кількох областях все ж були порушення.

За даними Національної поліції, богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх областях України. Участь у них взяли майже 130 тис. громадян. Лише у 19 культових спорудах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту.

Найбільше порушень – на Донеччині, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи.

"Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тисяч вірян. Торік на Великдень у церквах зібралося сім з половиною мільйонів прихожан. Ця різниця показує свідомість українців, наше бережливе ставлення до рідних і близьких. Ми справді показали, що Великдень – це перемога життя над смертю", – цитує главу держави пресслужба.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю 19 квітня християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.