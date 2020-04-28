З початку карантину безробітних в Україні побільшало на 127 тисяч

З 12 березня в Державній службі зайнятості зареєструвалось понад 120 тисяч безробітних.

Про це повідомляє пресслужба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"За інформацією Державного центру зайнятості, з початку дії карантину, тобто з 12 березня поточного року, в Державній службі зайнятості зареєструвалося понад 127 тисяч нових безробітних, з яких кожен другий був звільнений з роботи під час карантину", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед зареєстрованих безробітних кожен другий був звільнений за угодою сторін, 13% - особи, які не були зайняті з різних причин більше 1 року, 11% - звільнені у зв'язку з закінченням строку договору, 11% - звільнені за власним бажанням, 7% - вивільнені у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, решта - не зайняті з інших причин.

"Кількість працевлаштованих безробітних з 12 березня 2020 року становила 46 тисяч осіб (включаючи громадян, зареєстрованих до карантину). З 12 березня 2020 року розпочато виплату допомоги по безробіттю 73 тисячам осіб", - зазначили в Офісі уповноваженого.

Середній розмір допомоги по безробіттю у березні становив 4 тисячі гривень, що на 774 гривні більше, ніж у відповідному місяці минулого року.

Станом на 27 квітня кількість безробітних, зареєстрованих в Державній службі зайнятості, становить 431,9 тисячі осіб, що майже на 119 тисяч, або на 38%, більше, ніж на цю дату минулого року.