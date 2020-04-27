Безробіття у Франції б’є рекорд внаслідок пандемії COVID-19

У Франції зафіксовано рекордне зростання кількості безробітних, на 246 тис. або на 7,1% у березні ц.р. внаслідок пандемії COVID-19 та обмежувальних заходів уряду.

З такою заявою виступило Національне агентство зайнятості Франції, повідомляє Europe 1.

"Зафіксовано рекордне зростання кількості безробітних у Франції у березні: + 7,1% або на 246 100 осіб більше, ніж у лютому. Кількість безробітних становить - 3 732 500", - йдеться у заяві.

В агентстві зазначають, що різке зростання безробіття в країні пов’язане передусім з "комбінованим ефектом коронавірусної кризи та обмежувальних заходів, запроваджених з 17 березня, щоб спробувати стримувати епідемію".

У Франції режим карантину продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на "домашньому" карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

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Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів. Також розглядається можливість відкриття підприємств у деяких галузях економіки.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з початку епідемії 1 березня підтверджено 124 575 випадків інфікування; 22 856 людей померли (242 упродовж доби); 87 985 пацієнтів госпіталізовано, включаючи 4 682 особи, які перебувають в реанімації; 44 903 людини виписані з лікарень після одужання.