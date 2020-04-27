У Франції за добу померли найменше людей від початку епідемії

У Франції з початку епідемії коронавірусу зафіксували найменшу кількість летальних випадків за добу. Також позитивна динаміка спостерігається щодо зменшення кількості пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров'я, передає власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 26 квітня у Франції з початку епідемії 1 березня підтверджено 124 575 випадків інфікування; 22 856 людей померли (242 упродовж доби); 87 985 пацієнтів госпіталізовано, включаючи 4 682 особи, які перебувають в реанімації; 44 903 людини виписані з лікарень після одужання.

У Міністерстві солідарності та охорони здоров'я відзначили, що дані показники засвідчили позитивну тенденцію щодо поступового сповільнення масштабів епідемії, включаючи зменшення кількості інфікованих, летальних випадків та пацієнтів у реанімаціях.

У Франції режим карантину продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних закладів, поновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.

Читайте також: Популярність Макрона різко зросла на тлі коронакризи

Також розглядається можливість відкриття підприємств у деяких галузях економіки.

Про початок роботи закладів громадського харчування поки що остаточного рішення уряду немає.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 квітня у світі кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 сягнула 2 995 043, зафіксовано 207 000 смертей, 878 972 пацієнта одужали.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est