Популярність Макрона різко зросла на тлі коронакризи

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра країни Едуара Філіппа різко зросла в розпал кризи COVID-19.

Про це свідчать опитування, проведені французькою соціологічною службою Ipsos на замовлення Le Point

«Маючи 44% позитивних відгуків щодо своїх дій, рейтинг глави держави досяг рівня підтримки, якого не було з початку свого п'ятирічного терміну, у липні 2017 року. Невелика більшість (51%, -12 балів за місяць) все ще оцінює його дії негативно», - йдеться в публікації.

За даними дослідження, рейтинг глави французького уряду Едуара Філіппа зріс паралельно з рейтингом президента і склав 42% (+13) позитивних відгуків щодо його дій на посаді та 52% (-11) мають протилежну думку. Популярність прем'єр-міністра досягла піку з моменту вступу на посаду.

ФіліппУ Ipsos, зростання популярності Еммануеля Макрона пояснюють «згуртуванням французів довкола виконавчої влади» в умовах кризи COVID-19. Цю тенденцію порівняли зі схожими критичними подіями, за часів Франсуа Олланда після терактів у 2015 році (стрибок зростання підтримки +17-20) та під час президентства Жака Ширака (+15) після подій 11 вересня 2011 року.

Експерти також відзначили зростання рівня підтримки й інших представників Кабінету міністрів Франції: міністрів закордонних справ, економіки, внутрішніх справ, охорони здоров’я та інших.

Раніше повідомлялося, що у Франції зафіксовано 158 183 випадків зараження на коронавірус, 29 219 – осіб госпіталізовано, 5053 – перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, 42088 – одужали.

У Франції режим карантину продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

Фото: ЕРА