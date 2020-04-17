Які регіони отримали найбільше ПЛР-тестів – депутат показала відповідь МОЗ

Найбільше ПЛР-тестів для визначення COVID-19 передали до Києва, Дніпропетровської та Харківської областей.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит народного депутата від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної, яку вона оприлюднила у Facebook.

"МОЗ, нарешті, відповів на мій запит про розподіл тестів по регіонах. Отже, загалом за дві поставки літаками в Україну доправили майже 250 тисяч ПЛР-тестів. Найбільше отримали Київ (52 тисячі), та три області: Дніпропетровська (17 тисяч), Харківська (14 тисяч) та Київська (10 тисяч). Решта областей приблизно однаково - по 7-8 тисяч тестів", - написала Стефанишина.

Депутат додала, що не можу зрозуміти, за яким принципом розподілялися тести: "Бо можна було б подумати, що за кількістю населення, але ні. Адже наприклад, населення Харківської і Львівської областей відрізняються не набагато, але в Харківську відправили вдвічі більше тестів, ніж у Львівську чи Одеську, де теж понад 2 мільйони населення. Найбільші осередки епідемії теж ні до чого. Бо, наприклад, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області - мають найбільші спалахи коронавірусу, а тестів туди направили приблизно стільки ж, як і в Сумську чи Черкаську - трохи більше 7 тисяч", - зазначила Стефанишина.

МОЗ також надало інформацію щодо кількості проведених тестів.

"Щодо кількості проведених тестів теж важливі цифри. Найактивніше дослідження роблять у Києві (понад 8 тисяч), Чернівецькій (3 тисяч), Вінницькій (3 тисяч) та Черкаській (2 тисяч). І загалом вже використано понад 16% поставлених тестів", - пише депутат.

Вона підкреслила, що цифри про розподіл по регіонах, про залишки і кількість проведених досліджень мають бути доступні всім і постійно.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.