Кабмін продовжив обмеження на перетин кордону до 11 травня

Кабмін продовжив обмеження на перетин кордону до 11 травня

Укрінформ
Кабінет Міністрів продовжив діючі обмеження на перетин державного кордону України до 11 травня.

Відповідне розпорядження від 24 квітня № 439-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287 "Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"... замінивши в тексті розпорядження слова і цифри "до 24 квітня 2020 р." словами і цифрами "до 11 травня 2020 р.", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, з 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згідно з Розпорядженням КМУ від 14.03.2020 року №287-р з 00:00 17 березня 2020 року тимчасово закрилися пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень. Виключення становить здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

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Також з 00:00 16 березня 2020 року тимчасово заборонили перетин державного кордону на в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства. Обмеження не стосується тих, що мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів. В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

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