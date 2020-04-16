В Україні зафіксували 4161 випадок коронавірусу

В Україні зафіксували 4161 випадок коронавірусу

Інфографіка
Укрінформ
В Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових випадків.

Про це у Facebook повідомляє МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена у всіх областях України:

  • Вінницька область — 279 випадків;
  • Волинська область — 109 випадків;
  • Дніпропетровська область — 78 випадків;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 162 випадки;
  • Закарпатська область — 116 випадків;
  • Запорізька область — 115 випадків;
  • Івано-Франківська область — 401 випадок;
  • Кіровоградська область — 198 випадків;
  • м. Київ — 644 випадки;
  • Київська область — 234 випадки;
  • Львівська область — 166 випадків;
  • Луганська область — 4 випадки;
  • Миколаївська область — 22 випадки;
  • Одеська область — 73 випадки;
  • Полтавська область — 27 випадків;
  • Рівненська область — 204 випадки;
  • Сумська область — 80 випадків;
  • Тернопільська область — 333 випадки;
  • Харківська область — 40 випадків;
  • Херсонська область — 44 випадки;
  • Хмельницька область — 37 випадків;
  • Чернівецька область — 662 випадки;
  • Черкаська область — 110 випадків;
  • Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Як повідомлялося, станом на 16 квітня у світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад пів мільйона людей одужали і 134 669 померли.

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