В Україні зафіксували 4161 випадок коронавірусу
Інфографіка
Укрінформ
В Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових випадків.
Про це у Facebook повідомляє МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків", - йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена у всіх областях України:
- Вінницька область — 279 випадків;
- Волинська область — 109 випадків;
- Дніпропетровська область — 78 випадків;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 162 випадки;
- Закарпатська область — 116 випадків;
- Запорізька область — 115 випадків;
- Івано-Франківська область — 401 випадок;
- Кіровоградська область — 198 випадків;
- м. Київ — 644 випадки;
- Київська область — 234 випадки;
- Львівська область — 166 випадків;
- Луганська область — 4 випадки;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 73 випадки;
- Полтавська область — 27 випадків;
- Рівненська область — 204 випадки;
- Сумська область — 80 випадків;
- Тернопільська область — 333 випадки;
- Харківська область — 40 випадків;
- Херсонська область — 44 випадки;
- Хмельницька область — 37 випадків;
- Чернівецька область — 662 випадки;
- Черкаська область — 110 випадків;
- Чернігівська область — 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, станом на 16 квітня у світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад пів мільйона людей одужали і 134 669 померли.