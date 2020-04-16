Посилення карантину не вирішить проблему епідемії – експерт

Тривалий суворий карантин не може бути засобом боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це під час онлайн-дискусії, організованої PEN Ukraine, заявив підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи «Нова Країна» Валерій Пекар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мені здається, наші очільники вважають, що сам по собі карантин, сама по собі ізоляція може суттєво боротися з епідемією. Але карантин не є засобом боротьби з епідемією. Карантин є засобом виграти час для того, щоб організувати боротьбу з епідемією», - зазначив Пекар.

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За його словами, є декілька справді важливих засобів боротьби з епідемією.

Насамперед - розумне масове тестування, тобто виявлення всіх осередків захворювання з подальшою ізоляцією та ліквідацією.

«Друге – це робота Служби громадського здоров’я, яка на сьогодні фактично позбавлена лабораторій, які цю роботу мусять виконувати. І держава не спроможна виконати половину тих завдань, які мусить виконувати в боротьбі з епідемією», - наголосив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня. Із 6 квітня він став суворішим, зокрема громадянам заборонили перебувати у громадських місцях без масок чи респіраторів.