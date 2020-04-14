Продовження карантину до літа підтримують 70% українців

Більшість українців підтримують можливе рішення щодо продовження карантинних заходів, у разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу, до червня цього року.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" "Україна на карантині: Моніторинг суспільних настроїв".

"70% підтримують можливе рішення щодо продовження карантинних заходів у разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу до червня цього року. 23% – проти цього. Останніх більше серед мешканців Півдня, бідніших респондентів, прихильників партій Шарія, «Опозиційна платформа – За життя», «Батьківщина»", - йдеться у результатах опитування.

Водночас, 80% опитаних підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят, 75% – на час травневих свят.

"Стосовно обмежень під час Великодня більше тих, хто проти цієї ініціативи, серед віруючих УПЦ (МП) та атеїстів", - свідчать дані дослідження.

Також за останні два тижні значно зменшилася кількість тих, хто виступає за запровадження штрафів для людей за порушення умов карантину (з 75% до 55%). Жорсткіші заходи щодо порушників карантину, аж до позбавлення волі, підтримують лише 25% опитаних.

Згідно з результатами опитування, 27% респондентів готові взяти участь у заходах з охорони громадського порядку на волонтерських засадах спільно з патрулями Національної гвардії або поліції, водночас, 69% – не готові.

Дослідження "Україна на карантині: Моніторинг суспільних настроїв" Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 10-12 квітня 2020 року.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.