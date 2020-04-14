Рішення про зняття карантину прийматимуть ближче до 24 квітня – Степанов

Ближче до 24 квітня буде прийматися рішення щодо зменшення карантинних обмежень.

Про це на брифінгу 14 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"При можливості покращення епідеміологічного стану, коли ми будемо бачити, що можемо дуже покроково зменшувати карантинні заходи, ми відразу почнемо це робити. Але зараз у нас карантин до 24 квітня, і ближче до цієї дати ми проаналізуємо і будемо приймати рішення. Звісно це відбуватиметься після святкування Великодня", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ кожного дня аналізує ситуацію, аналізує епідеміологічний стан в Україні, дивиться яким чином все розвивається. Також проводиться аналіз ситуації в світі, як інші країни починають послаблювати карантинні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.