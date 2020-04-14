В Україні знову закривають ринки на карантин - Ляшко пояснив причину

Постанова головного державного санітарного лікаря №5 від 30 березня “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) у місцях торгівлі” з 14 квітня втратить чинність.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розуміли питання, чому ми дозволяємо відкривати ринки, оскільки це впливало на ціни, які були в супермаркетах, і це збільшувало доступність до більш дешевих продуктів харчування. Впродовж дії цієї постанови були виявленні зловживання органів місцевого самоврядування, коли вони повідкривали ринки в антисанітарних умовах… Ми маємо шалені порушення. З 14 квітня моя постанова, котра прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана як така, що втратила чинність. Ми не будемо з цим працювати, здорового глузду немає - як і з доступом до храмів. Чомусь ми думаємо, що пронесе”, - резюмував Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня головний державний санітарний лікар затвердив постанову, якою прописувалися умови роботи ринків в ситуації обмежувальних заходів.