На Херсонщині через закриття ринків виробники перекрили автомобільний міст

На Херсонщині на акцію протесту на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона вийшли сільгоспвиробники, перекривши рух на дорозі.

Про це кореспонденту Укрінформу 26 квітня повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«На мосту знаходиться близько 200 осіб, які влаштували акцію протесту проти закриття ринків на території як області, так і держави, бо їм немає куди збувати сільгосппродукцію», - зазначила Пшонь, яка наразі перебуває на місці події.

Як розповіла начальниця відділу комунікації, учасники акції ходять по пішохідному переходу безперервно, тим самим перешкоджаючи руху транспорту. Люди вимагають, щоб до них прибув представник облдержадміністрації.

Забезпечення охорони публічного порядку здійснюють близько 60-70 працівників поліції. За словами Пшонь, правоохоронці роз’яснювали громадянам необхідність дотримання дистанції та вимог карантину. Проте, за її словами, учасники акції на це не реагують, деякі з них перебувають без засобів індивідуального захисту.

«Поки що учасники акції не реагують на вимоги припинити акцію. Наразі працівниками поліції внесено інформацію до журналу єдиного обліку щодо порушення вимог карантину», - повідомила Пшонь.

Також, як повідомляють місцеві ЗМІ, один з сільгоспвиробників викинув на дорогу огірки, пояснюючи це тим, що врожай немає де реалізувати.

Станом на 25 квітня в Херсонській області зафіксовано 87 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні поліція попередила про те, що 26 квітня на Херсонський автомобільний міст збираються прийти мешканці Олешківського та Голопристанського районів, де зафіксовано найбільше хворих на коронавірус, для участі у мітингу з вимогою відкриття ринків.

Наразі на Херсонщині працює один ринок - найбільший на півдні України гуртовий овочевий ринок у Великих Копанях «Нежданний».