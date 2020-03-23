Карантин може призвести до нестачі ресурсів в аграріїв – експерт

Запровадження в Україні карантинних заходів може призвести до нестачі фінансових та матеріально-технічних ресурсів у аграріїв.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив директор Інституту аграрної економіки (ІАЕ) Юрій Лупенко.

«Запровадження в Україні пов’язаних із коронавірусом Covid-19 карантинних заходів… перш за все може призвести до нестачі фінансових та матеріально-технічних ресурсів для своєчасного проведення весняно-польових робіт внаслідок обмежувальних заходів щодо переміщення вантажів та працівників, скорочення обсягів виробництва у постачальників ресурсів для сільського господарства», - заявив Лупенко.

Також витрати аграріїв можуть збільшитися внаслідок здорожчання ресурсів та послуг в умовах скорочення їх пропозиції та девальвації національної валюти.

Науковець спрогнозував, що цілком імовірним є також зменшення доходів сільгоспвиробників від реалізації продукції, у тому числі на експорт, внаслідок падіння цін на світових ринках, обмеження переміщення товарів тощо. Падіння котирувань цінних паперів українських агрохолдингів на світових ринках може призвести до збільшення вартості інвестиційних ресурсів для таких компаній.

Водночас експерт попереджає, що найбільших втрат зазнають сільські домогосподарства, які постачають продукцію на міські ринки самостійно. Адже їхня продукція – молоко, молочні продукти, овочі, фрукти – переважно нетривалого зберігання. Унаслідок карантинних обмежень селяни не зможуть привозити до міст і продавати там свою продукцію, принаймні у тих обсягах, як це було до запровадження карантину.

Що стосується весняно-польової кампанії 2020 року, за прогнозами ІАЕ, заплановані до обробітку площі не скоротяться. Однак під впливом вже згаданих ризиків можуть зменшитися обсяги підживлення та захисту посівів, кількість повторних обробок тощо. Такі заходи будуть зумовлені необхідністю економії витрат і суттєво не вплинуть на урожай.

На думку директора інституту, стійкість аграрного сектору в Україні значною мірою залежатиме від тривалості карантинних заходів та періоду, який знадобиться для відновлення зростання економіки. У будь-якому випадку втрати аграріїв будуть пов’язані зі зменшенням дохідності їхньої діяльності під впливом карантинних обмежень та під дією скорочення вітчизняної і світової економіки.

Втім, переконує Лупенко, значних втрат обсягів виробництва рослинницької продукції в нинішньому році не очікується. Адже вони можливі за значного скорочення обсягів посівів або їх суттєвого пошкодження під впливом несприятливих природних чинників. Більш імовірним є зменшення обсягів виробництва у тваринництві за рахунок прискорення скорочення поголів’я великої рогатої худоби, свиней та овець в умовах зменшення дохідності сільськогосподарського виробництва та можливостей реалізації продукції домогосподарств.

Що стосується осінніх польових робіт, то, за словами науковця, прогноз можна буде робити лише після оцінки втрат від карантинного періоду та можливостей подолання його наслідків.

При цьому директор ІАЕ припускає, що обсяги переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчової промисловості можуть зрости, перш за все, внаслідок звуження інших каналів реалізації для сільськогосподарських товаровиробників під впливом обмежень переміщення товарів, в тому числі на експорт. А також через зростання відкладеного попиту населення в умовах невизначеності термінів карантинних обмежень.

Позитивним очікуванням щодо експорту сприяє можливе відновлення торгівельної активності Китаю та Індії, де найбільш активна фаза епідемії коронавірусу вже позаду.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус у світі Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

В Україні, за даними МОЗ, станом на ранок 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, наразі коронавірусна хвороба виявлена: у Чернівецькій області - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 5 випадків, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 5 випадків (1 летальний), Львівській області -2 випадки, Тернопільській області - 1 випадок, Черкаській області - 1 випадок, у м. Києві - 29 випадків.