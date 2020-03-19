Аграрії України зекономлять за два місяці «орендних канікул» 486 мільйонів

Аграрії України зекономлять за два місяці «орендних канікул» 486 мільйонів

Укрінформ
Аграрії України зможуть зекономити загалом близько 486 млн грн за рахунок використання земель сільськогосподарського призначення державної власності без сплати за оренду землі упродовж 2 місяців карантину.

Про ухвалення відповідного закону написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у Facebook.

«Держава звільнила агровиробників від податку на землю та від орендної плати земель сільськогосподарського призначення державної власності на два місяці через коронавірус. Економія коштів для сільгосптоваровиробників складе 486 млн грн», – написав Висоцький.

Як він зазначив, у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до якого не сплачується плата за землю протягом 2 місяців, сільськогосподарські товаровиробники зможуть зекономити кошти в розмірі 486,1 млн грн за рахунок використання земель сільськогосподарського призначення державної власності без відповідної плати.

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За словами заступника міністра, у 2019 році було сплачено 1,11 млрд грн земельного податку за землі сільськогосподарського призначення державної власності. У 2020 році надходження від сплати цього податку мали б зрости до 1,16 млрд грн через постійне оновлення нормативної грошової оцінки. Надходження від річної орендної плати за землі сільськогосподарського призначення державної власності у 2019 році склали 1,62 млрд грн, у 2020 році ця сума мала б становити 1,75 млрд грн.

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